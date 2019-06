«Amadou Makhtar Mbow, une vie, des combats» : c’est le titre de l’ouvrage que l’écrivain Hamidou Anne vient de publier. La dédicace du livre s’est tenue ce vendredi au siège de l’Unesco à Dakar.

Les locaux de l’Unesco à Dakar ont abrité la cérémonie de dédicace du livre de Hamidou Anne, une biographie intitulé Amadou Makh­tar Mbow, une vie, des combats. Un chemin de croix relaté à travers 76 pages avec des illustrations. En effet, l’œuvre de M. Anne retrace les différentes étapes et les divers combats menés par l’homme, l’enseignant, le soldat, le militant politique, le diplomate et l’icône nationale. «La vie de Amadou Makh­tar Mbow est un roman, un essai politique, une poésie de l’humain et un traité de vie», résume l’auteur. Personnalité majeure de l’histoire du Sénégal, l’homme a une vie bien remplie et peut servir d’exemple, «de boussole» pour les nouvelles générations. «On ne peut pas donner toutes les dimensions de ce personnage sans le considérer comme un modèle», témoigne le Professeur Abdou­laye Bathily, homme politique sénégalais qui a longtemps dirigé la Ligue démocratique (Ld/ Mpt). L’Unesco, institution onusienne que Amadou Makh­tar Mbow fut le premier Africain à diriger, a reçu le monde universitaire, des diplomates et politiques, no­tam­ment le directeur régional de l’Unesco Djibril Sanga, l’ancien Pre­mier ministre Mamadou Lamine Loum, les Profes­seurs Penda Mbow, Boubacar Barry, Amadou Elimane Kane, entre autres. Le Pr Ba­thily rappelle que le «patriarche» est un bâtisseur de notre système éducatif national. «Premier ministre de l’Edu­cation nationale depuis la loi cadre, il a dirigé les Assises nationales de 2009 à 2011», indique le Professeur d’histoire. A en croire l’au­teur, Amadou Makh­­tar Mbow a, comme qui dirait, plusieurs vies. Des vies d’enseignant, de diplomate au Nations unies, de patriarche, de militant pour les droits humains, du progrès social, combat pour l’égalité homme-femme etc. Plusieurs combats, divers rôles et positions qui se sont agrégés à la vie d’une seule personne. Ce qui à terme fait dire de Amadou Makhtar Mbow qu’il est «une personne d’une dimension extraordinaire». «Et j’ai titré le livre, Une vie, celle de Amadou Makhtar Mbow, accompagné de plusieurs combats : des combats», conclut Hamidou An­ne.

Stagiaire