Jürgen Klopp, après la rencontre contre Wolverhampton, a confirmé la blessure musculaire de Sadio Mané. Le joueur devrait être forfait pour un minimum de deux semaines. L’objectif sera un retour pour la Ligue des champions le 18 février.

Liverpool a pris trois nouveaux points en Premier League lors de sa victoire contre Wolver­hamp­ton ce jeudi. Confirmant ainsi son invincibilité après 24 journées. Devenant ainsi la cinquième équipe dans l’histoire de la Premier League à rester invaincue après 40 rencontres.

La blessure de Sadio Mané est la mauvaise nouvelle dans cette victoire de Liverpool face aux «Loups» de Wolverhampton. En effet, Mané n’a pu tenir qu’une demi-heure sur la pelouse. Malgré que les Reds continuent leur sans faute en championnat, ils vont devoir se passer de l’un de leurs atouts majeurs pour quelques semaines.

L’international sénégalais a été contraint de quitter le terrain à la 33e minute pour laisser sa place à Minamino après avoir subi une douleur musculaire, précisément aux ischio jambiers.

Mané va rater 3 matchs

Après la rencontre contre les Wolves, en conférence de presse, l’entraîneur allemand a rassuré les supporters, mais a admis la lésion musculaire, parlant d’au moins 10 ou 15 jours d’absence.

Si la convalescence du joueur ne dure pas plus longtemps que prévu, Sadio Mané serait rétabli et prêt à jouer pour la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, qui aura lieu le 18 février.

A en croire le technicien allemand, l’international sénégalais pourrait rater les trois prochaines rencontres de l’équipe. Un coup dur pour l’équipe puisque habituellement, c’est le trio offensif qui marche à merveille. Et quand un pion manque au puzzle, il va falloir que l’entraîneur puisse remettre les deux autres dans les meilleures conditions.

«Dimanche, c’est Shrewsbury (en Fa Cup), mercredi : West Ham (match en retard, Premier League), samedi : Southampton (25e journée de Premier League). C’est difficile. Nous devons trouver différentes solutions pour ces matchs. Nous allons travailler là-dessus, et ce sera probablement sans Sadio. Travaillons là-dessus et nous verrons», a-t-il fait savoir.

Liverpool devrait faire une annonce officielle pour situer les uns et les autres. Un temps de repos court et l’enchaînement des matchs seraient probablement à l’origine de ce pépin physique.

Le jeu en solo de Salah encore dénoncé

Il est vrai que ce succès des Reds a été quelque peu éclipsé par la blessure de l’international sénégalais, mais également par «l’égoïsme» de Mohamed Salah.

Bien que capable de faire gagner Liverpool à lui seul, la performance de l’attaquant égyptien contre Wolves a suscité beaucoup de critiques, notamment chez les supporters. Le Pharaon «a gâché deux opportunités de but», siffle un fan sur Tweeter.

Salah a refusé de faire la passe à Minamino qui était dans une position plus ouverte dans la surface de réparation. «La situation pourrait être différente si Salah n’était pas égoïste. Minamino qui se tenait sans escorte avait plus de chance de marquer», écrit Cnn Indonésie, visité par Wiwsport.

En effet, de grandes opportunités ont été enregistrées et gâchées par Salah qui préférait tirer directement, au lieu de faire la passe à Minamino, remplaçant de Sadio Mané.

On se souvient de l’épisode Mané-Salah. Lors de la victoire (3-0) de Liverpool contre Burnley du 31 août 2019. Mané s’était plaint que Salah ne lui ait pas fait la passe alors que le Sénégalais était parfaitement placé. Mané aurait pu marquer si on lui avait fait la passe, mais l’Egyptien a préféré tirer vers les buts, ratant le cadre.