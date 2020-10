Le 237e derby de Liverpool s’est conclu sur un nul (2-2) au terme d’un match spectaculaire, riche en rebondissements ce samedi. Si Sadio Mané et Salah ont assuré, Liverpool a perdu son défenseur Virgil van Dijk, sorti sur blessure et pourrait être absent 7 à 8 mois.

Pas à la fête en ce début de saison, Liverpool a cru profiter du 237e derby de la Mersey pour se relancer, mais les Reds ont été rejoints au score à deux reprises et tenus en échec par leur rival Everton (2-2) ce samedi pour le compte de la 5e journée de Premier League. Tout juste remis du covid-19, l’international sénégalais Sadio Mané a pourtant prouvé qu’il est déjà en forme en ouvrant le score après seulement 2 minutes de jeu d’une reprise sous la barre, après un centre de Robertson. A la 72e minute, alors que Liverpool avait été rejoint au score et se montrait moins souverain en seconde période, Mohamed Salah a ensuite profité d’un ballon mal repoussé pour remettre les siens en tête en marquant d’une sèche reprise de volée. Le 100e but du Pharaon sous les couleurs des Reds. Mais l’inévitable Calvert-Lewin a égalisé pour les Toffes.

Mané aurait pu se transformer en sauveur des siens, mais sa tête dos au but a filé à côté, puis la Var a annulé le but de Henderson sur lequel il avait été passeur décisif en raison d’un hors-jeu très litigieux au niveau du coude du Sénégalais.

Virgil van Dijk absent 7 à 8 mois

Durant cette rencontre, les Reds avaient perdu Virgil van Dijk sur blessure après une intervention très limite de Jordan Pickford. Une situation qui a rendu fou Jürgen Klopp, le gardien des Toffees n’ayant pas été sanctionné. Et les nouvelles ne semblent pas bonnes pour le défenseur. Selon les médias anglais et notamment BeIn Sports, le joueur de 29 ans souffrirait tout simplement d’une rupture des ligaments croisés du genou. Une blessure qui pourrait donc le tenir éloigné des terrains pour sept ou huit mois… Un véritable coup dur pour les Reds et l’international néerlandais.

Klopp en colère contre l’arbitrage

Après le match, Klopp n’a pas mâché ses mots vis-à-vis de l’arbitre. «Pour moi, de ce que j’ai vu, c’était un penalty évident. J’ai quand même senti que ça valait la peine de regarder les images, mais ça ne s’est pas produit. Nous devons demander à d’autres personnes pourquoi. (…) S’il n’y a pas hors-jeu, c’est un penalty à 100%», a lancé le technicien allemand au sujet de l’intervention de Jordan Pickford sur Virgil van Dijk. Le coach n’a pas non plus aimé la faute de Richarlison sur Thiago Alcantara : «C’est une vilaine faute et maintenant nous ne savons pas ce qu’il a. Ça ne sent pas bon, pour être honnête.» Il a enfin estimé qu’il n’y avait pas hors-jeu sur le but de Jordan Henderson : «Sur l’image que j’ai vue, il n’y a pas hors-jeu. Mais c’était hors-jeu, car quelqu’un l’a décidé. (…) Les joueurs ne comprennent pas comment le but était hors-jeu.» Klopp considère donc que son équipe a été très lésée par l’arbitrage. Le prochain match des Reds est prévu face à l’Ajax, en Ligue des champions.

wdiallo@lequotidien.sn