Liverpool veut à tout prix remporter la Premier League. Les Reds n’ont jamais été aussi proches d’être sacrés champions d’Angleterre pour la 19e fois de leur histoire et 30 ans après. Et pour y parvenir, les dirigeants du club sont prêts à tout.

Actuel leader du championnat, les Reds dépassent leur dauphin Manchester City de 22 points après 25 journées de Premier League. De quoi rassurer le club qui promet gros à Sadio Mané et ses coéquipiers en cas de sacre.

A en croire le Daily Mail, les joueurs de Liverpool se partageront une prime de 4,7 millions d’euros si le club est champion. Soit plus de 3 milliards de francs Cfa.

Le partage prendra en compte tous les joueurs ayant été utilisés en championnat cette saison. Toutefois, la prime de chacun sera calculée en fonction du nombre d’apparitions en championnat. Titulaire indiscutable dans le dispositif de Jürgen Klopp, Sadio Mané aura une bonne part dans cette somme.

Plus de 5 milliards Cfa en Ligue des Champions

Si cette prime est conséquente, elle reste inférieure à celle que le club a reçue la saison dernière après avoir remporté la Ligue des Champions, soit 8,2 M d’euros ou plus de 5 milliards Cfa.

Lallana, Shaqiri et Lovren sur le départ

Cette saison, Liverpool réalise un très bon exercice avec 24 victoires et 1 match nul en 25 journées de championnat jouées. Des statistiques qui ont fait tomber plusieurs records, et qui font peur à presque toutes les équipes anglaises. Mais à la fin de cette saison qui devrait être couronnée par au moins le titre de la Premier League, des joueurs pourraient être priés de trouver un autre club. C’est le cas de Adam Lallana, de Xherdan Shaqiri ou encore de Dejan Lovren.

En effet, d’après les informations de l’Evening Standard, la direction des Reds n’a toujours pas proposé une prolongation de contrat à des joueurs comme Adam Lallana. Ainsi, le club lui aurait fait savoir qu’il peut se chercher un autre club à la fin de la saison en cours. Le média anglais ajoute que l’ancien joueur de Southampton ne manque pas de courtisans en Premier League. En effet, il serait suivi de très près par des écuries comme Leicester, Arsenal ou encore Tottenham.

A l’instar de Lallana, Xherdan Shaqiri et Dejan Lovren, qui n’ont pas réussi à s’intégrer dans le onze de Klopp, seraient donc priés de trouver un autre club.