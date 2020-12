A l’image du sempiternel débat dont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont au cœur pour savoir lequel des deux est le meilleur, nombreux sont les observateurs qui se plaisent à régulièrement comparer Sadio Mané à son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah. Les avis de Gary Neville et Peter Crouch.

L’ancien de Manchester United, Gary Neville, a répondu à la question donnant sa préférence à l’Egyptien, non sans se justifier.

Sans doute deux des meilleures individualités de Liverpool ces dernières années, Sadio Mané et Mohamed Salah font le bonheur des Reds. Les deux hommes sont les joueurs phare des champions d’Angleterre et grands artisans du succès de l’équipe dirigée par Jürgen Klopp. Cependant, l’entente entre les deux hommes a connu quelques remous. Dernier épisode en date, la colère du Sénégalais lors de son remplacement par l’Egyptien a donné du grain à moudre. Revenant sur les envies de départ que l’on prête à Salah, Gary Neville révèle : «J’ai toujours dit que Salah quitterait un jour Liverpool. Je l’ai dit il y a quelques années – c’était peut-être un peu prématuré à l’époque, en disant qu’il partirait dans les 18 prochains mois. Mais j’ai toujours eu le sentiment qu’il voudrait aller explorer d’autres horizons», a déclaré l’ancien de Manchester United.

Neville : «Mané est davantage un joueur d’équipe ; il mettrait toujours le collectif en premier»

Neville d’ajouter par rapport au profil des deux joueurs : «Mané est davantage un joueur d’équipe, vous savez qu’il mettrait toujours le collectif en premier. Salah a le ‘’sang-froid’’, à savoir plutôt attiré par les buts que par le collectif et ce n’est pas négatif. Cela rend Liverpool vicieux…»

L’autre international anglais, Peter Crouch, a aussi relancé la polémique sur la relation entre Mané et Salah. Le Sénégalais et l’Egyptien entretiennent-ils de très bonnes relations ? C’est la question qui taraude les esprits depuis les différentes mésententes entre les deux stars de Liverpool. Et Peter Crouch de se prononcer dans les colonnes du Daily Mail. Pour l’ancien attaquant de Liverpool, les deux ailiers ne s’entendent pas.

Crouch : «Mané et Salah de bons amis ? J’en doute»

«Salah est arrivé comme ailier, mais il est devenu l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, une machine à buts. Le visage de Mané, remplacé, était un problème. Il était furieux et en tant qu’ancien attaquant, je le comprends. Quand vous êtes sûr de vous, il y a des moments où vous ne voulez pas quitter le terrain.»

A la question si Salah et Mané sont amis ? La réponse l’ex-international anglais est catégorique : «J’en doute. Mais peu importe…»

hdiandy@lequotidien.sn

(avec afriquesports)