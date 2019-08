Le milieu Guinéen Naby Keïta ne doit pas être heureux de son parcours à Liverpool. A l’image de Eric Bailly à Manchester United, Keïta n’a jusque-là pas encore prouvé les 60 M d’euros dépensés par les Reds. La faute à une longue adaptation et surtout à cause des blessures. Touché à la veille de la Super Coupe d’Europe, Naby Keïta n’est plus apparu avec le maillot des Reds. Selon Paul Gorst, journaliste de l’Echo, le guinéen manquera encore quelques matchs. On ne devrait plus voir Naby dans l’équipe première pendant encore quelques semaines. Après deux semaines de trêve internationale, le guinéen profitera pour bien récupérer. Il peut effectuer son retour contre Newcastle le 14 septembre prochain. «Naby Keïta fait deux pas en avant et deux en arrière depuis son arrivée. Cela doit être tellement frustrant pour lui. Liverpool a un joueur spécial dans ses mains. S’il peut le remettre en forme et le mettre à feu, ça sera énorme. Compte tenu des commentaires de Klopp avant le match contre Arsenal, Naby va manquer contre Burnley», a-t-il ajouté. La carrière de Naby Keïta à Anfield a été très frustrante, non seulement pour les fans, mais aussi pour le joueur et Jurgen Klopp. Le patron apprécie clairement le Guinéen, mais ne le fera jouer que s’il est en forme. En pré-saison, bien qu’il en ait manqué l’essentiel, Keïta a brillé. Il semblait vouloir commencer la saison dans l’équipe, mais sa blessure avant la Super Coupe d’Europe a freiné ses progrès.

