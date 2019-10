Bien que cela paraisse improbable, Sadio Mané pourrait prochainement quitter Liverpool. Et cela tombe bien, Zidane et le Real en font leur souhait le plus cher. Néanmoins, le Barça pourrait encore se muer en trouble-fête. Explications.

Phénoménal, Sadio Mané l’est à tous les étages. L’ailier sénégalais est incontestablement un des cadres naturels des Reds de Liverpool. Outre ses immenses qualités, le natif de Bambali est le genre de joueur dont tout entraîneur rêve dans son effectif. Bourreau de travail en plus d’être important dans les matchs qui comptent, Mané est de plus en plus désiré par les cadors européens.

Mais on peut difficilement imaginer la star sénégalaise sous un autre maillot, tant son image est désormais intimement liée à celle des Reds. Cependant qui sait de quoi sera fait demain ? C’est toute la beauté du sport roi qui réserve souvent les surprises les plus inattendues.

Pisté par le Real Madrid de Zidane, Sadio Mané au Barça, est-ce si irréalisable que ça ? La réponse est sans nul doute non. L’ancien messin est dans une forme telle qu’il conviendrait à toutes les écuries de la planète entière. Et comme le martèlent si souvent les observateurs aguerris, le feu follet doit passer le cap supérieur afin d’entrer définitivement dans la cour des très grands.

Les éloges de Messi

Sans faire offense au champion d’Europe en titre, le Barça reste un cran au-dessus. Autre facteur non moins important, Lionel Messi, l’un des meilleurs de l’histoire si ce n’est le meilleur, a distingué Mané comme étant le joueur qui l’a le plus impressionné sur la saison écoulée à travers son vote The Best Fifa. Preuve ultime que la saison du Sénégalais se passe de tout commentaire. En soi, c’est déjà une immense consécration. Du coup, s’il ne l’a pas expressément divulgué, le natif de Bambali en pince secrètement pour le Barça. Puis, il y a quand même cette admiration pour Ronaldinho, le génie brésilien qui a bercé son enfance.

Mané rend (déjà) fous les supporters catalans

De plus, les supporters catalans en sont déjà fous. Lors de l’émission Talents d’Afrique, tournée dans les rues de Barcelone, les impressions sont unanimes. Morceaux choisis : «Sadio Mané est un joueur très technique, très rapide, il fait partie du Top 5», «Sadio Mané joue comme Messi. J’aime ses accélérations et surtout ses finitions», lance un autre supporter. «Sadio Mané est un joueur de classe mondiale, s’il arrive au Barça, l’équipe sera meilleure», voilà quelques-unes des réactions parmi tant d’autres.

Vous l’aurez donc compris, le buteur des Lions est à la limite adulé à Barcelone. Zidane a du souci à se faire, les Blaugranas draguent littéralement le phénoménal Sadio Mané.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec afriquesports)