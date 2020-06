Au lendemain de son sacre de champion d’Angleterre avec Liverpool, Sadio Mané est bombardé d’éloges. Une consécration pour l’enfant de Bambali que d’aucuns voient déjà comme le meilleur joueur de la saison de Premier League.

Bien avant sa venue à Liverpool, Sadio Mané est certes un joueur talentueux mais ne connait pas un tel succès dans sa carrière. Depuis deux voire trois années, l’international sénégalais a pris une autre dimension. Classé 4ème au Ballon d’Or France Football et Joueur Africain de l’année 2019, il est désormais dans une nouvelle galaxie.

Après la Ligue des Champions, la Coupe du monde des clubs, l’international sénégalais a été sacré ce jeudi champion d’Angleterre avec Liverpool qui signe ainsi son 19e titre 30 ans après. Normal que Djibril Cissé tombe sous le charme la star sénégalaise. Et l’ancien joueur de Liverpool de faire des révélations sur l’ascension de Mané lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

Djibril Cissé : «Mané c’est le meilleur joueur de Liverpool et de toute la Premier League»

«Sadio (Mané) avait un problème d’efficacité il y a encore deux, trois ans, mais cette saison il a tout mis au fond (15 buts en Premier League). Quand je vais à Liverpool, on se voit de temps en temps. C’est un perfectionniste, qui a pris conscience que, s’il voulait franchir un palier, il devait être plus efficace. Et puis être au sein d’un tel trio avec (Mohamed) Salah et (Roberto) Firmino et voir que l’on parle plus des deux autres que de lui, ça a dû le piquer, l’inciter à tout faire pour inverser la tendance», a-t-il déclaré. «Désormais, il met des buts de toutes les manières possibles : du coude, de l’épaule, du torse, sur un ciseau… C’est le meilleur joueur de la saison à Liverpool, mais aussi de toute la Premier League», a conclu l’ancien international français.

«Mané est loin devant Salah»

Des confrères accrochés par Afriquesports, ont aussi dans l’ensemble analysé les prestations de Mané tout au long de la saison. Journaliste à Cspor­tsinfos, Delanov Attikpowun a fait son choix entre le Sénégalais et l’Egyptien. «Pour ma part, loin de faire du chauvinisme, le Sénégalais est clairement devant Mohamed Salah. Je reconnais une fois encore l’apport ô plus que important de l’Egyptien avec notamment ses buts. Mais dans le leadership, dans la capacité à faire avancer l’équipe, dans la générosité et l’implication collective, Mané est loin devant Salah», juge-t-il. Avant de poursuivre : «Mané est sur une très belle lancée depuis 2018 comme j’ai eu à le dire plus haut. Il surfe sur sa bonne forme de l’année dernière. Et cette saison à plusieurs reprises, il l’a encore prouvé par son efficacité devant les buts avec 15 réalisations et 7 passes en 31 journées. Dans les gros matchs cette saison, le Pharaon était moins en vue par rapport au Lion. Mané a été monstrueux dans l’obtention de ce 19e sacre qui fuit Liverpool depuis 30 années.»

Le Béninois Etienne Yemadjè, journaliste au quotidien Le Matin, tout en reconnaissant que Mo Salah a fait une bonne saison avec actuellement 17 buts, constate à travers les statistiques que «Mané est le meilleur joueur de la Premier League. Il s’est impliqué dans le jeu de Liverpool en réalisant jusqu’ici, 57,14% passes décisives contre 26,67% pour Mo Salah. En plus, Mané, c’est 33 duels gagnés contre 6 seulement pour Salah.» Selon notre confrère, «Sadio Mané aura été immense tant au niveau offensif que défensif et en plus compte 15 réalisations. Pour moi, il reste et demeure le meilleur.»

Rappelons que jeudi soir, tout juste après son sacre, Sadio Mané a aussi reçu les éloges de Riyad Mahrez. L’attaquant de City est allé droit au but en soutenant que le Sénégalais mérite de remporter le titre de joueur de l’année de la Premier League. «Pour le titre de joueur de l’année, je pense que ce serait Mané», a déclaré Mahrez lorsque BT Sport lui a demandé son choix. «Il est efficace. Il marque des buts, comme (Mohamed) Salah. Quand il était à Southampton, il était bon, mais il n’était pas aussi bon que maintenant. Il s’est beaucoup amélioré techniquement et devant le but. Il marque beaucoup de buts maintenant parce qu’il s’est beaucoup amélioré. Alors oui, je pense que cette année, ça devrait être lui», explique le capitaine des Fennecs d’Algérie, champions d’Afrique 2019.

Suffisant comme motivation pour l’enfant de Bambali qui a toujours faim de défis et de titres.

Prime du sacre Sadio Mané devrait toucher près de 112 millions Cfa

Les dirigeants de Liverpool devraient partager une prime importante de 4 767 600 d’euros à leur effectif, selon le Daily Mail. Une décision prise avant le confinement. Un bonus lié aux apparitions de chaque joueur en Premier League.

Cette prime est distribuée à chaque joueur qui a pris part à une rencontre dans le championnat d’Angleterre. Elle sera versée au prorata du nombre d’apparitions de chaque joueur. Salah, Mané, Alisson ou encore Van Djik, les principaux acteurs dans cette campagne, devraient recevoir environ 170 000 euros (soit près de 112 millions Cfa) ; une somme qui ne prend pas en compte les bonus qu’ils obtiennent pendant la saison. Concernant ces primes, il n’est pas précisé la part de Jürgen Klopp et son staff.

