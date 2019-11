Alors qu’il est annoncé avec instance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé peut bien poser sa valise en Angleterre. Les médias britanniques sont affirmatifs et annoncent le Parisien à Liverpool.

Le record de Virgil van Dijk, plus grosse dépense de l’histoire de Liverpool, pourrait voler en éclats. Pour satisfaire Jürgen Klopp, les dirigeants du club liverpuldien auraient l’intention de formuler une offre incroyable au Paris Saint-Germain, pour Kylian Mbappé.

Cette offre comporterait une indemnité de transfert de 250M d’euros qui pourrait finir dans les caisses du Psg et un salaire annuel net de 40M d’euros pour le champion du monde français.

D’après les informations d’El Desmarque, pour accueillir Kylian Mbappé, le coach de Liverpool serait disposé à se séparer d’une de ses trois grandes stars offensives. Ainsi, le portail espagnol assure que Jürgen Klopp opterait pour Mohamed Salah, un joueur avec lequel il n’entretiendrait plus une grande relation.

L’international égyptien semblait pourtant être un pilier indispensable des Reds. Mais il faut dire que le patron du Real, Florentino Perez, est apparemment «attentif» à la situation de Salah. Mais le succès récent de Liverpool repose en grande partie sur la manière dont le club a été géré. Il est tout simplement impossible que le club déchire sa structure actuelle dans le seul but d’atteindre Mbappé. Salah est actuellement le joueur le mieux payé du club. Wait and see !