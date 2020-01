Pour son premier match après son sacre africain, Sadio Mané a assuré avec Liverpool qui est allé s’imposer chez les Toffes (1-0) ce samedi en championnat. Attendu pour son 100e but en Angleterre, l’enfant de Bambali devra patienter…

C’était l’affiche de la 22ème journée de Premier League, et elle a tenu toute sa promesse. Les Spurs de Tottenham recevaient ce samedi les Reds de Liverpool, occasion pour José Mourinho et ses hommes de se rapprocher de la quatrième place du classement.

Et pour la circonstance, le technicien portugais a sorti un une équipe sans Harry Kane, blessé face à Norwich. Klopp de son côté a comme d’habitude aligné son équipe avec les trois fantastiques, Salah, Mané et Firmino.

A l’arrivée, Tottenham s’est logiquement incliné (0-1) face aux champions d’Europe. Ces derniers ont survolé les 45 premières minutes et ont concrétisé leur mainmise sur la première période par une très jolie action collective conclue par Roberto Firmino sur une passe décisive de l’Egyptien Mohamed Salah.

Le 100e but de sa carrière inscrit en septembre 2017

Pour son retour à Liverpool, après son couronnement comme Ballon d’or africain 2019 à Hurghada (Egypte), Sadio Mané n’a pas réussi à marquer son 100ème en Angleterre, mais a contribué énormément au triomphe de son équipe. Le natif de Bambali a été très précieux dans le collectif de son équipe offensivement et défensivement. Un retour timide donc pour le nouveau «Roi» d’Afrique.

Le prochain rendez-vous des Reds est prévu dimanche prochain à Anfield pour le choc de la 23ème journée face à Manchester United. Une autre occasion pour l’enfant de Bambali de signer son 100e…anglais.

Rappelons que Mané a inscrit en septembre 2017 le 100e but de sa carrière ; il avait 25 ans. C’était face à Watford lors de la première journée de Premier League. Alors que son équipe était menée par un but à zéro, l’attaquant sénégalais a montré qu’il est le véritable patron de Liverpool en prenant les choses à son compte. Sur un magnifique une-deux avec Firmino, Mané trouve le fond des filets.

Nouveau record pour les Reds

Avec ce succès face à l’équipe de «Mou», Liverpool signe une 20e victoire en 21 journées de Premier League. Du jamais vu en Angleterre.

Avec cette victoire importante dans la course au titre, les champions d’Europe viennent d’atteindre la barre des 61 points, soit un record dans les 5 grands championnats européens.

