Le départ de Sadio Mané de Liverpool est beaucoup agité ces derniers temps. Et au chapitre des candidats, deux grosses écuries se battent pour récupérer la star sénégalaise : le Psg et le Real Madrid.

Sadio Mané est devenu une superstar. Et pour recruter ces genres de joueurs, il faut casser sa tirelire ou faire face à une forte concurrence. Ce serait le cas dans les mois à venir pour l’international sénégalais. Quelques semaines plus tôt, les clubs comme le Real Madrid et le Psg sont cités comme étant les prétendants sérieux pour s’attacher les services du joueur de Liverpool. Et apparemment, ces rumeurs pourraient devenir des clameurs si l’on se fie aux informations de Don Balon.

D’après le média espagnol, le Real Madrid va bel et bien tenter de recruter Mané. Et pour convaincre Liverpool de laisser partir de son joueur phare, les dirigeants Merengues préparent une lourde enveloppe estimée à 140 millions d’euros. A en croire cette même source, au même moment, le Psg serait à l’affût et pourrait augmenter les enchères.

Leonardo très confiant pour Koulibaly

Selon toujours Don Balon, la direction du club de la capitale française rêve du duo Mbappé-Mané. Alors, elle pourrait tenter de vendre Neymar au Fc Barcelone et exploiter le montant de ce transfert pour faire une grosse offre aux Reds.

Bien avant l’ouverture du mercato estival, c’est donc la chasse à Sadio Mané pour les grands clubs.

Restons avec le Psg qui vise un autre Sénégalais : Kalidou Koulibaly. A la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo préparerait aussi une offre pour le défenseur de Naples, disponible pour une somme avoisinant les 90 millions d’euros, selon les dernières informations de La Repubblica. Et le club de la capitale serait assez confiant pour ce transfert.

C’est ainsi que d’après ESPN, le Psg préparerait son offre pour Koulibaly, et la confiance est de mise en interne, selon le média sportif. En effet, la direction parisienne verrait d’un très bon œil le récent achat immobilier du défenseur sénégalais, désormais en possession d’un très bel appartement dans le 15e arrondissement de Paris. Un signe extrêmement positif pour le club de la capitale.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec Le10sport)