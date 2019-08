Sadio Mané est rentré au club après quelques petits jours de repos. L’attaquant sénégalais de Liverpool est venu le lendemain de la défaite, en Community Shield, de Liverpool face à Manchester City. Il a ainsi raillé ses coéquipiers. Toujours dans la bonne humeur.

L’attaquant sénégalais, tout fraîchement revenu de sa Casamance natale, est très attendu au niveau d’Anfield. Tout joyeux de retrouver ses copains, Sadio Mané s’est très vite mis dans le bain en enchaînant les accolades et les petites blagues à son retour à Liverpool, ce lundi.

En rencontrant Robertson en premier, il lui lance une «fléchette». «Yesterday, you played very bad, without me – Hier, vous avez très mal joué sans moi -», lui a-t-il lancé. En toute amitié les deux hommes en ont ri.

Il est vrai que le Sénégalais a manqué à l’équipe dirigée par Jurgen Klopp dans ce match. Ses coéquipiers, toujours en mode préparation, n’ont pas eu assez de tonus pour déboussoler la défense adverse. Seulement, même s’il était de retour, il n’aurait pas joué. Sadio Mané s’étant tapé une saison plus que pleine.

Un repos plus qu’obligatoire pour Mané

En effet, entre une saison pleine en Angleterre, une aventure jusqu’au bout en Europe et la récente Coupe d’Afrique, le joueur s’est déployé comme jamais auparavant. Une situation qui a été d’ailleurs évoqué par le Syndicat mondial représentant les footballeurs professionnels, la Fifpro. Qui a ainsi souligné l’engorgement des calendriers et la multiplication des matchs. Une situation qui affecte directement la santé des joueurs dans le long terme. L’organisme est beaucoup trop sollicité. Pour le cas de l’international sénégalais, il a été analysé sur une durée de plusieurs mois.

Sadio Mané a, en effet, joué 70 matchs et parcouru 100 000 kilomètres. Autant d’efforts physiques sur moins d’une année, ça semble incroyable. D’autant plus que le joueur n’a pas eu de congé durant l’été.

Mané peut s’offrir un record légendaire vieux de 24 ans

Sadio Mané a rejoint Liverpool lundi après une courte vacance passée au Sénégal. La star des Lions peut s’offrir un record légendaire s’il joue vendredi contre Norwich. Absent face à Man­chester City dimanche en Com­munity Shield, le Sénégalais espère disputer quelques minutes contre Norwich en ouverture de la Premier League. Et en cas d’un but, Mané fera tomber un vieux record. En effet, s’il réussit à marquer un but contre Norwich, il égalera le record établi par Teddy Sheringham il y a 24 ans. L’ancien international anglais avait inscrit un but dans quatre matchs d’ouverture consécutifs de la Premier Lea­gue.

Pour le cas de Sadio Mané il a réussi à marquer un but dans chacun de ses trois derniers matchs d’ouverture de Premier League. Il a marqué contre Arsenal, Watford et West Ham. S’il réussit à marquer contre Norwich, il égalera Sheringham. L’ancien attaquant de Totten­ham et de Manchester United est le seul joueur à avoir réalisé cet exploit pendant quatre ans, mais Sadio Mané pourrait avoir la chance de l’égaler. Reste à savoir si Jurgen Klopp l’alignera en raison de sa forme physique.