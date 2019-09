Après le choc du week-end dernier, Sadio Mané a reçu un coup à la jambe et s’est blessé. Cependant, les dernières nouvelles provenant de Liverpool sont bonnes pour Sadio Mané. Selon Pepijn Lijnders, entraîneur adjoint des Reds, Sadio Mané va bien et devrait reprendre l’entraînement dès demain aujourd’hui). «Sadio a pris un coup. Mais bien sûr, il a l’air d’être bien. Maintenant, il s’est reposé aujourd’hui et sera traité demain. Je pense qu’il sera de retour à l’entraînement jeudi, donc ça a l’air bien», a-t-il fait savoir. Une bonne nouvelle pour les Reds, mais aussi pour le Sénégal, qui devra défier le Brésil dans un peu plus de 2 semaines.

Avec senenews