L’attaquant des Lions du Sénégal et de Liverpool, Sadio Mané, a été désigné meilleur ailier du monde en 2020 par ESPN.

En 2020, Sadio Mané a encore fait preuve d’une certaine constance. L’international sé­né­galais est toujours égal à lui-même. Logiquement, il est dé­si­gné meilleur ailier du monde par ESPN, rapporte wiwsport.

Cette année, personne n’a fait mieux que Mané sur les côtés. Aucun ailier n’a été plus performant que l’attaquant de Liverpool. Selon ESPN, l’enfant de Bambali est le numéro un des milieux excentrés au monde en 2020.

Mané devance Raheem Sterling de Manchester City et Serge Gnabry du Bayern Munich. Deux autres joueurs qui ont montré leur force de frappe en étant décisifs avec leurs clubs respectifs.

L’année dernière, Sadio Mané occupait la deuxième place. Il a pris sa revanche en se hissant à la première position des meilleurs ailiers du monde. Une distinction honorifique pour l’ancien joueur de Southampton.

Mané la plus grande victime de la Var en Premier League

Restons avec l’attaquant sénégalais de Liverpool. Selon une nouvelle étude réalisée par Fantasy5, Sadio Mané est considéré comme l’une des victimes les plus malheureuses de la Var en Premier League cette saison.

De nouvelles recherches ont montré que la star de Liverpool a été punie par la Var le plus souvent en Premier League, ayant un but annulé et deux autres buts des Reds annulés en raison de ses actions. L’attaquant a été victime d’une décision de la Var le week-end dernier alors qu’il voyait un but annulé pour hors-jeu contre Brighton.

Bien que ce soit le seul but du Sénégalais annulé en raison de la Var, deux autres buts des Reds ont été annulés en raison des actions du joueur de 28 ans.

Le coude de Mané a été signalé hors-jeu par la plus petite des marges à la fin du match nul 2-2 d’octobre conte Everton. Il également été jugé pour avoir commis une faute sur le gardien de but de West Ham Lukasz Fabianksi dans l’action du but refusé de Diogo Jota lors de la victoire de Liverpool 2-1 en octobre.

En clair, Mané a connu les décisions les plus annulées de la Premier League selon une nouvelle étude de Fantasy5.