Il y a quelques jours, SkySports a écrit un article sur Mohamed Salah concernant son avenir. Dans cette analyse, le média anglais a fait savoir que l’Egyptien pourrait quitter Liverpool à l’issue de la saison puisqu’il est sous-estimé par les supporters du club et est le moins indispensable parmi le trio offensif. Cet article fait partie des plus commentés ces derniers jours sur Twitter. Plusieurs internautes s’en sont pris à SkySports en le critiquant par rapport au traitement réservé à Salah. L’intéressé lui-même s’est illustré en répondant à cette information avec humour. Visiblement, Salah a lu cet article. Et comme commentaire, il n’a fait que placer trois émoticônes de rire sous le post de SkySports. Ce qui voudra dire tout simplement que l’attaquant de Liverpool ne se retrouve pas dans ce qu’ils ont écrit. Et pour le faire savoir, il a tout simplement ironisé. Arrivé dans le club de la Merseyside en 2017, Mohamed Salah aurait envie de continuer son si joli parcours sous les couleurs de Liverpool.

Africatopsports