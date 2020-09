Dans son grand renouveau, le Barça a commencé à changer d’entraîneur et à installer Ro­nald Koeman sur le banc. Le technicien néerlandais veut imposer sa patte sur le mercato, et a multiplié les pistes, notamment vers certains de ses compatriotes comme Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain ne serait pas le seul joueur de Liverpool à être dans le viseur de l’ancien sélectionneur des Oranje, puisque des rumeurs auraient mené à Sadio Mané. Et maintenant à Mohamed Salah.

Interrogé par DAZN, et des propos repris par Express, l’un des amis proches de Koeman, Sjaak Swart, a révélé son intention de recruter l’Egyptien. «Je sais que Koeman le veut, et je sais que Salah aimerait y aller. Je n’entrerais pas dans les détails, mais croyez-moi simplement que je sais», a déclaré le recordman d’apparition sous le maillot de l’Ajax. Une information à prendre évidemment avec des pincettes après la performance XXL de l’attaquant contre Leeds en ouverture de la saison de Premier League.

Footmercato