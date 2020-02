Liverpool traverse l’une de ses meilleures saisons avec la Premier League et la Ligue des Champions, mais l’été pourrait changer la donne, avec un Sadio Mané proche à «trahir» Jurgen Klopp durant le mercato estival.

Le Ballon d’Or africain 2019, Sadio Mané, semble prêt à trahir Jurgen Klopp cet été et à rejoindre le Real Madrid. Avec la nouvelle blessure de Eden Hazard et la méforme du jeune prodige Rodrygo, Zinedine Zidane aurait reçu le feu vert de son président pour enrôler le génie sénégalais. Florentino Perez étant prêt à mettre la main à la poche pour de nouvelles recrues dont la star des Reds.

Zidane a un besoin urgent d’un nouvel attaquant

Zidane a clairement indiqué à Florentino qu’il avait un besoin urgent d’un renfort de premier niveau en attaque. S’il est vrai qu’en défense il y a aussi du travail, l’artillerie de Madrid a besoin d’un nouveau visage et ça doit être l’un des meilleurs joueurs du moment.

Gagner une compétition européenne reste la priorité du Real Madrid, après l’avoir raté l’année dernière. Et c’est à Liverpool que Zidane se tourne, avec comme objectif Sadio Mané.

Et selon Diario Gol repris par Dailystar, l’attaquant sénégalais «trahira» Jurgen à coup sûr Jurgen Klopp en acceptant l’offre du club espagnol. Reste à savoir si les Reds vont laisser partir leur meilleur élément.

Par contre ce sera difficile pour le Barça de recruter le Sénégalais. Et pour cause : les Reds auraient inclus une clause dans le transfert de Philippe Coutinho pour éviter de se faire piller par les Catalans.

Mané coûtera… 250 millions d’euros au Barça

En effet, après avoir vendu le Brésilien, à contrecœur, Liverpool aurait trouvé la parade pour éviter de voir l’un de ses meilleurs joueurs rejoindre à nouveau le club catalan (Luis Suarez avait fait le même trajet quelques années plus tôt).

Selon le Daily Star, cette clause obligerait le Fc Barcelone à payer 100 millions d’euros de plus que le prix du marché pour s’offrir un joueur de Liverpool. Du coup, pour recruter Sadio Mané, évalués à 150 millions d’euros, le Barça devrait donc débourser 250 millions d’euros, rapporte sport.fr.

Cette clause serait valable jusqu’à la fin de l’année. On peut donc rayer certains joueurs de la liste des recrues possibles du Barça l’été prochain.

Mané fait la Une des tabloïds anglais

Après son but décisif contre West Ham (3-2) ce lundi, le héros sénégalais a fait la Une des tabloïds ce matin (hier) comme c’est le cas avec le Daily Telegraph. Mané fait aussi les gros titres du Daily Express, qui rappelle que Liverpool en est à 18 victoires de suite, record de Premier League égalé, qui appartenait à Manchester City auparavant. Mais surtout comme l’explique le Daily Mirror, les Reds n’en sont qu’à 4 victoires d’être sacré champions d’Angleterre… 30 ans après.