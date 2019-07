L’ancien entraîneur de Niary Tally, Abatalib Fall, salue la victoire des Lions face au Kenya (3-0) et estime que c‘est une prestation à la hauteur des attentes du Peuple sénégalais. Selon lui, les Harambe Stars «étaient largement à la portée des Lions qui ont eu la maîtrise du jeu». «Le Sénégal a marqué trois buts. C’est bon pour le moral et pour la suite de la compétition.»

Mais le technicien reconnaît que tout n’a pas été parfait. Elu «homme du match» avec un doublé en plus, Sadio Mané, selon notre analyste, devrait se montrer plus régulier dans ses prestations. Une allusion à son non-match en première période face aux Ken­yans. En clair, il attend à ce que le vainqueur de la Ligue des Cham­pions élève son niveau de jeu.

Sur les prestations des deux latéraux alignés par Cissé à savoir Lamine Gassama et Saliou Ciss, Abatalib note un léger apport offensif de leur part. Par contre, concernant l’attaquant Ismaïla Sarr, buteur lors de cette rencontre, «il devrait s’améliorer sur les dernières passes» ; même si au niveau de sa percussion, il se dit satisfait. A l’image de la prestation de Henry Saivet qui, selon lui, a gagné des points pour avoir rendu une copie propre contre les Harambe Stars.

Quid du match contre l’Ouganda ? S’exprimant sur la manière avec laquelle les Lions devront s’y prendre pour espérer éliminer leur adversaire, Aba­talib Fall met l’accent là où les Lions devraient apporter des correctifs. A savoir «améliorer la tenue de balle en jouant vite et en évitant surtout les déchets techniques. Tout en empêchant les Ougan­dais d’être maîtres du milieu de terrain», plaide le technicien.

«Les Lions devraient prendre les choses en main et jouer avec leur statut de premier pays africain au classement Fifa. Il est temps que l’équipe montre sa vraie valeur», a-t-il souligné.

