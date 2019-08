L’édition 2019 de la Semaine mondiale de l’initiation aux medias et à l’information continuera de mettre l’accent sur les villes et les citoyens à l’ère numérique. En mage de la célébration de cette semaine, l’Unesco invite ses partenaires à organiser des évènements locaux dans le monde entier pour promouvoir les relations entre les différentes disciplines et professions. De ce fait, il y a deux manières de faire la célébration selon l’Unesco. Soit organiser une journée de la Semaine mondiale à l’initiation aux medias et à l’information dans leur ville, communauté, école, université, bibliothèque, etc., soit la promouvoir sur les medias sociaux. En effet, la Semaine mondiale de l’initiation aux medias et à l’information fournit aux citoyens des compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie, du travail et tous les aspects de la vie. Les citoyens dotés de compétences en matière de l’initiation aux medias et à l’information sont informés, engagés et responsabilisés. Ils peuvent comprendre les dangers de la désinformation, ainsi que la spirale de la haine et de l’exécution. Aussi, lorsque le dialogue interculturel et interreligieux est promu au travers de medias et de systèmes d’informations libres, indépendants et pluralistes, la prise de conscience de la diversité peut enrichir notre conception du monde qui nous entoure et améliorer notre compréhension des autres et nous-mêmes. Donner à tous les citoyens, y compris les jeunes, les personnes âgées et les groupes marginalisés des compétences en matière de l’initiation aux medias et à l’information permet de faire entendre plus de voix ainsi que l’inclusion numérique et autres meilleures opportunités. La Semaine mondiale de l’éducation aux medias et à l’information est célébrée chaque année du 24 au 31 octobre. Elle est dirigée par l’Unesco, en coopération avec l’Agence mondiale pour les partenariats pour la maitrise de l’information et des medias et le réseau universitaire medias et information et dialogue interculturel ainsi que d’autres partenaires.

