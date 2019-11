Le Général de division Jean-Baptiste Tine, nouveau Haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, a promis, jeudi, à Dakar, de relever les défis liés à la sécurité, dont la «menace terroriste», l’insécurité routière et la criminalité transfrontalière. «Pour ma part, les défis principaux à relever sont la menace terroriste, l’insécurité routière, le vol de bétail, les violences faites aux personnes vulnérables, la criminalité transnationale et transfrontalière organisée, dont le trafic de drogue, l’agression contre l’environnement», a-t-il déclaré en prenant ses fonctions, lors d’une cérémonie, en présence du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. Selon le nouveau patron de la gendarmerie, des réponses diligentes et appropriées doivent être apportées aux «nombreux défis» liés à la sécurité. «En même temps, nous devons privilégier la prévention et l’anticipation, tout en nous adaptant aux changements de paradigme en matière de sécurité», a ajouté le Général Jean-Baptiste Tine. Selon lui, un «plan stratégique» a été mis en œuvre durant la période 2017-2019 pour «améliorer la performance de la gendarmerie».

Il dit souhaiter qu’une «évaluation» de ce plan soit faite pour tirer profit de ses avantages, en déceler «les insuffisances» et aller vers un nouveau plan. Le Général Tine a promis de travailler au «succès de la Gendarmerie nationale» et de garantir sa «fidélité aux institutions, idéaux et valeurs de la République». Il remplace le Général Cheikh Sène, qui est à la retraite.

Il a été installé hier au cours d’une cérémonie militaire à la Caserne Samba Dièry Diallo, à Dakar, devant les autorités étatiques, militaires, civiles, religieuses, entre autres personnalités. Devant l’assistance, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a rappelé les faits d’armes du nouveau Haut commandant de la gendarmerie, en revenant sur sa riche carrière de gendarme. Ancien élève de l’Académie royale militaire de Meknès (Maroc) et de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun (France), le Général de division Jean-Baptiste Tine est breveté de l’Ecole de guerre (7ème session de collège interarmées de défense, 1999-2000). Ayant suivi un parcours de formation dans divers domaines intéressant la sécurité, la défense, le maintien de la paix et la police internationale, il capitalise aujourd’hui près de 40 ans de service.

Le Général Tine a occupé divers emplois de commandement dans les structures opérationnelles de la gendarmerie aussi bien en unité mobile qu’en gendarmerie territoriale. Jus­que-là Haut commandant en second de la Gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, Jean-Baptiste Tine a exercé des responsabilités à caractère interministériel, interarmées et multinational en écoles, mais aussi en états-majors. Ancien chef de la composante police de la Mission internationale de soutien au Mali sous l’égide de l’Union africaine (Ua) et de la Cedeao en 2013, le Général Tine a activement participé aux études relatives à la Force africaine en attente.

APS