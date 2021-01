A compter de ce 20 janvier 2021, tous les marchés de la région de Thiès seront fermés à toutes activités à partir de 18 heures. Les préfets de Thiès, Tivaouane et Mbour ont formalisé la mesure à travers des arrêtés publiés hier. Dans lesdits documents, les autorités préfectorales informent que «pour les besoins de salubrité dans le cadre de la riposte contre la résurgence et la propagation du Covid-19, les marchés sur toute l’étendue des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour sont ouverts tous les jours, à l’exception du dimanche, de 6h à 18h. Les marchés hebdomadaires restent fermés conformément à l’arrêté sus visé». Elles avertissent : «Toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur.» Les quais de pê­che et autres sites de transformation de produits halieutiques à Mbour n’échappent pas à la règle. «Ils sont ouverts tous les jours à l’exception du dimanche de 6h à 18h», précise le préfet de Mbour, Mor Talla Tine.