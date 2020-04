Malgré les plaintes et complaintes des commerçants du marché Ocass, le préfet de Mbacké a néanmoins pris la décision de fermer des marchés de Touba et de Mbacké. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la transmission communautaire notée ces derniers jours dans ces localités. Durant cette période de fermeture, les opérations de nettoiement et de désinfection des marchés de Touba et de Mbacké seront multipliées. Makhtar Diop a signalé que les commerces essentiels reprendront dès la fin de ces opérations prévues à partir de ce jeudi pour une durée de trois jours. Aussi, M. Diop a tenu à préciser que la fermeture durera une semaine en ce qui concerne le marché Ocass et ceux de Touba Mosquée et les centres commerciaux des deux villes. «Mais également, dit-il, le marché Santiane de Mbacké qui reçoit tellement de monde sera fermé.» A en croire l’autorité administrative, les opérations de nettoiement et de désinfection seront effectuées par la mairie, avec l’appui de l’Unité de coordination de la gestion des déchets (Ucg) et d’une association locale. L’occasion a été aussi saisie par le chef de l’exécutif local pour souligner que le port du masque sera obligatoire pour tous ceux qui fréquentent les marchés lors de la réouverture de ces espaces marchands et centres commerciaux.