«196 personnes dont 23 hommes, 85 femmes et 88 enfants. Parmi elles, 158 familles sénégalaises ont été identifiées et logées au centre Guindi dont 19 hommes, 66 femmes et 73 enfants. Au Centre départemental d’assistance et de formation pour les femmes situé aux Parcelles Assainies, 38 familles ressortissantes de la sous-région y sont hébergées dont 19 femmes, 15 enfants et 4 hommes.» C’est la principale information à retenir de l’opération de secours et de sécurisation d’enfants de familles en situation de rue la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai 2020, entre 23h et 3h du matin.

Dans un communiqué, le service de communication du ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants a expliqué que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la prévention et de la protection contre le Covid-19. Le samedi 23 mai, Ndèye Sali Diop Dieng s’est rendue au centre Guindi pour soulager les familles retirées de la rue.