Pour lutter contre le coronavirus, Lionel Messi a fait un don d’1 Million d’euros à l’Hospital Clínic de Barcelone. Sur son site, l’établissement hospitalier a réagi à cette très bonne nouvelle. «Grâce à ce don, nous serons en mesure d’améliorer les soins que nous offrons à nos patients atteints du Covid-19», explique le Dr Josep M. Campistol, Directeur général de l’hôpital clinique. Cela comprend notamment «de nouveaux équipements respiratoires dans les unités de soins intensifs». Ce don sera également très bénéfique à l’hôpital en ce qui concerne la recherche d’un traitement pour soigner les personnes atteintes par le virus. Avec 40 000 cas avérés de Covid-19 et 2 800 décès, l’Espagne est le deuxième pays européen le plus touché, après l’Italie.

Ronaldo et Jorge Mendes financent 35 places dans des hôpitaux

Jorge Mendes avait récemment fait don de matériel médical aux hôpitaux portugais pour lutter contre le Covid-19. Cette fois-ci, le célèbre agent a décidé avec son joueur star, Cristiano Ronaldo, de financer 35 nouvelles places pour les unités de soins intensifs dans des hôpitaux de Porto et Lisbonne. Le financement d’une place comprendra tous les équipements nécessaires (respirateurs, etc.) pour traiter les personnes atteintes du virus. Parmi les 35 places, 20 seront dédiées aux hôpitaux Santa Marîa et Pulido Valente de Lisbonne, soit 10 pour chaque établissement. Les 15 autres seront attribuées à l’hôpital Santo António de Porto. Pour les remercier de ce geste, Eurico Castro Alves, directeur du département de chirurgie de l’établissement de Porto, a annoncé, dans des propos rapportés par Jornal de Noticias, que cette nouvelle unité portera leurs noms. Il ajoute que Cristiano Ronaldo pourrait faire un geste similaire à Madère, son île natale.

Avec footmercato