La pandémie du Covid-19 menace de perturber les programmes de lutte contre le Vih, la tuberculose et le paludisme. A cela s’ajoute le risque de voir le système de santé et les systèmes communautaires affectés par le virus et d’entraîner des taux de morbidité et de mortalité élevés. Ce constat est de l’Alliance nationale des communautés pour la santé (Ancs) pour venir appuyer le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar en lui octroyant un lot important d’Equipements de protection individuelle et collective (Epi) d’un coût de 25 millions 810 mille francs.

La Directrice exécutive de l’Ancs, Madame Maguette Mbodji, a procédé à la remise de ce don hier au cours d’une cérémonie tenue dans les locaux du Centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff, qui fait partie du district ouest de la région de Dakar. La cérémonie s’est déroulée en présence du Dr Abdoukarim Diop, médecin-chef du district ouest de Dakar.

Massogui Thiandoum, Directeur technique de l’Ancs, a souligné à travers ce don, que l’Ancs participe à la riposte au Covid-19 instaurée par le gouvernement du Sénégal pour venir à bout de cette pandémie au Sénégal et, plus particulièrement à Dakar devenue l’épicentre du coronavirus. «L’Ancs est une organisation de la Société civile sénégalaise qui travaille dans la promotion de la santé. Ce que nous venons de faire entre en droite ligne dans nos objectifs et nos missions. Il s’agit de renforcer le dispositif mis en place par l’Etat du Sénégal. Mais aussi de faire en sorte que les communautés avec qui nous travaillons tous les jours soient outillés et protégés dans le cadre de leur engagement à la lutte au Covid-19», a mentionné le Directeur technique de l’Ancs, sans manquer de remercier le Fonds mondial de lutte contre le Sida qui a financé l’opération mais aussi la coalition police internationale, la coopération française à travers France expertise et tous les autres partenaires sénégalais qui ont apporté leur soutien à l’Ancs.

«Organisation communautaire essence, l’Ancs veut toujours être à côté des communautés, avec les communautés, développer l’expertise communautaire pour façonner la réponse au Covid-19.» «Nous allons continuer à renforcer les volontaires. Nous allons mobiliser mille volontaires pour les mettre dans le dispositif que l’Etat a déjà mis en place. Actuellement, des sessions de formation sont en train d’être faites au niveau de plusieurs quartiers de Dakar», indique le Directeur technique de l’Ancs, Massogui Thiandoum, qui souligne que cette initiative sera étendue à d’autres régions du Sénégal. «Nous allons sillonner l’ensemble des régions du Sénégal pour apporter notre contribution, travailler aux côtés du gouvernement pour que la pandémie du Covid-19 soit véritablement enrayée», fait remarquer le Directeur technique de l’Ancs.

Venue représenter le gouverneur de Dakar, l’adjointe en charge du développement, Madame Tenning Faye Bâ, de s’en réjouir en reconnaissant que ce lot d’équipement offert par l’Ancs au Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar «vient à point nommé». «Nous sommes en train de dérouler sur le terrain une stratégie d’engagement communautaire avec un déploiement de 12 mille volontaires sur l’ensemble des districts que compte le Sénégal», note l’adjointe au gouverneur de Dakar qui précise que l’appui de l’Ancs est composé de dispositif de lavage de mains à pédale, de masques chirurgicaux, de gels hydro-alcooliques et de savons liquides.

«C’est un geste vraiment que nous saluons qui sera d’une grande portée pour les districts d’abord qui constituent les premiers contacts avec les malades. Quand vous dites à la population de respecter les gestes barrières, il faut que les districts soient dotés de dispositif visible et fonctionnel où les patients pourront laver leurs mains, avoir du gel hydro-alcoolique et même s’ils n’ont pas de masques, pourquoi pas leur donner un masque. Donner à quelqu’un un masque c’est un symbole, c’est vraiment lui rappeler une obligation», soutient-elle.