La Gambie rouvre ses frontières terrestres et maritimes, autorise le fonctionnement des bars et casinos et annonce que les vols devront reprendre au niveau de l’aéroport international de Banjul à partir du 31 octobre courant. C’est le contenu du communiqué lu ce vendredi 16 octobre par le porte-parole du gouvernement, Ibrahima Signaté. Pour prendre cette décision, le communiqué a indiqué que le gouvernement s’est basé sur les conseils avisés des autorités sanitaires.

La mesure de fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes a été prise le 19 mai 2020 pour, dit-on, protéger les citoyens gambiens contre la maladie à coronavirus qui prenait, à son temps, des proportions inquiétantes.

La tendance baissière de la pandémie se renforce. Le dernier bulletin publié avant-hier 15 octobre a fait état de zéro cas positif au coronavirus sur 92 tests réalisés.

En outre, aucun décès noté dans les 48 heures, ce qui maintient le nombre de décès à 118, depuis bientôt une semaine. Le nombre de cas de guérison est porté à 49.

Au finish, le pays compte 2646 malades totalement guéris pour 3644 cas confirmés.