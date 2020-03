Le Collectif en mouvement pour l’équité, les valeurs et l’action (Comeva) est «particulièrement préoccupé» par la situation d’urgence sanitaire mondiale générée par la propagation du Covid-19. Dans un communiqué, Eva Marie Coll et Cie disent être très «attentifs» au développement de la situation au Sénégal. Ils saluent et apportent leur «plein soutien» au chef de l’Etat pour les «fortes mesures» qu’il a prises pour endiguer la pandémie. Le Comeva appelle en outre à la «vigilance extrême» et au «respect strict» des mesures d’hygiène et de prévention recommandées.