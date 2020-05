La lutte contre le Covid-19 est un combat de tous. A Sagatta Nguet, les populations, la mairie ainsi que les Forces de l’ordre se sont donné la main pour barrer la route au coronavirus.

C’est un exemple de lutte contre le coronavirus. A Sagatta Gueth, une commune du département de Kébémer, sous la houlette de la mairie, les populations et la gendarmerie ont uni leurs forces pour barrer la route au Covid-19.

La mairie, qui a fermé le marché hebdomadaire dès l’apparition des premiers cas de Covid-19, a distribué 4 mille masques aux 18 mille habitants de la commune. C’est la première étape d’un plan de 8 axes. Selon un communiqué détaillant la stratégie, les élèves en classe d’examen sont suivis avec la collaboration des enseignants, soutient le maire de Sagata Gueth, Elhadji Amar Lô Gaydel dans un communiqué. M. Lô souligne que des vivres ont été distribués aux 35 écoles coraniques éparpillées dans les 72 villages que compte la commune. Un don d’un million Cfa a été fait au Force-Covid19.

La gendarmerie a, pour sa part, veillé au respect scrupuleux du couvre-feu et la fermeture du marché hebdomadaire. «En attendant l’arrivée de l’appui de l’Etat du Sénégal aux populations de la commune qui constitue plus de 2200 ménages dont 909 ont été sélectionnés dans le cadre de l’aide «Force Covid-19», les autorités municipales ont décidé de suivre et observer le mouvement de la distribution de l’aide en toute équité, transparence et efficience afin de combler le vide et ajuster les manquements», informe le communiqué du maire de Sagata Gueth.