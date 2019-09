Après avoir été la cible de cris racistes à Cagliari (2-1) dimanche, au moment où il s’apprêtait à tirer un penalty, l’attaquant belge de l’Inter Milan, Romelu Lukaku, veut une action ferme des joueurs. «Nous sommes en 2019 et au lieu d’avancer, nous reculons. Et je pense qu’en tant que joueurs, nous devons nous unir et prendre position face à ce problème afin de garder ce sport propre et agréable pour tous», a écrit Lukaku en anglais sur son compte Instagram. «De nombreux joueurs ont souffert d’abus racistes ce dernier mois. Ça a été mon cas aussi hier (dimanche). Le foot est un jeu dont tout le monde doit profiter et nous ne devrions accepter aucune forme de discrimination susceptible de faire honte à notre sport», a ajouté l’ancien avant-centre de Manchester United. «Les plateformes de réseaux sociaux doivent également travailler plus, avec les clubs, parce que chaque jour, il y a au moins un commentaire raciste sous un post d’une personne de couleur. On le dit depuis des années et il n’y a toujours rien de fait», a encore estimé l’attaquant belge.

Lequipe.fr