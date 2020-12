Le sous-emploi et la pandémie de Covid-19 sont les causes essentielles de l’émigration irrégulière. C’est l’avis des membres de la Coalition pour l’émergence (Cpe), dirigée Me Ousmane Sèye. Ainsi pour lutter contre ce fléau, ces alliés de Macky Sall appellent le gouvernement à «privilégier la solution préventive à la solution répressive en mobilisant les ressources naturelles et particulièrement halieutiques et agricoles pour la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes». Sur le plan politique, la Cpe, dans un communiqué, se réjouit de l’adhésion des partis et mouvements politiques «Natangue» de Madame Woré Gana Seck, le Mac de Khadija Sy et «Sauver le Sénégal» de El Hadj Malick Konté.