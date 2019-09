Le chef de l’Etat Macky Sall a demandé mercredi une mobilisation permanente «aux côtés des populations pour leur apporter l’assistance logistique et sociale requise» pour la prise en charge des inondations dans certaines zones du Sénégal, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

«Dans ce contexte pluviométrique particulier, marqué dans certaines zones par des situations d’inondations, le chef de l’Etat demande au gouvernement, à l’Adminis­tration territoriale et aux autorités locales de se mobiliser en permanence aux côtés des populations pour leur apporter l’assistance logistique et sociale requise», peut-on lire.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République, à l’entame de sa communication au cours de cette réunion des membres du gouvernement, «a rendu grâce à Dieu pour le retour des pluies, après un retard observé dans le démarrage habituel de l’hivernage, retard dû, comme c’est le cas dans nombre de pays, à l’impact significatif des changements climatiques».

Il s’est ensuite réjoui «de l’intensité des précipitations observées récemment dans plusieurs parties du territoire national, permettant d’être optimiste en ce qui concerne la production agricole de cette année».

Le Président Sall a en outre demandé «au ministre des Infrastructures, des trans­ports terrestres et du désenclavement de déployer, durant l’hivernage, un dispositif spécial de veille pour l’entretien et la continuité du trafic routier sur l’ensemble du territoire national», selon la même source.

«Le ministre des infrastructures devra notamment veiller à l’achèvement rapide et à l’accélération des travaux routiers en cours, notamment dans la Zone Nord du Sénégal», précise-t-on de même source.

aps