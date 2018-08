Les dirigeants de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), du Fonds international de développement agricole (Fida) et du Programme alimentaire mondial (Pam) s’engagent désormais à intensifier leur soutien aux Etats afin de faire face à l’inquiétante insécurité alimentaire et nutritionnelle qui sévit au Sahel.

Lors d’une visite au Niger, le directeur général de la Fao, José Graziano da Silva, le président du Fida, Gilbert F. Houngbo, et le directeur exécutif du Pam, David Beasley, ont fait la promesse de réduire la faim et de mettre des stratégies de résilience pour faire face aux chocs dans le Sahel. Selon les estimations, près de 6 millions de personnes seront confrontées à une situation de grave insécurité alimentaire lors de la saison creuse actuellement en cours dans cette région. «En collaborant de manière étroite, la Fao, le Fida et le Pam travaillent à transformer les vies et les moyens d’existence des populations les plus vulnérables au Niger. Nous nous efforcerons de nous appuyer sur les forces de chacun et continuerons à travailler avec les gouvernements, les donneurs et les autres partenaires afin d’intensifier nos efforts dans la région du Sahel et de réaliser l’objectif Faim zéro», a déclaré José Graziano da Silva. Les stratégies de résilience aideront à faire face aux chocs comme les évènements climatiques, les sécheresses périodiques qui ont des impacts dévastateurs sur la population. De ce fait, «le Fida s’engage à travailler avec la Fao, le Pam et le gouvernement du Niger afin de combler le fossé entre l’aide humanitaire et l’aide au développement sur le long terme de manière à ce que les agriculteurs deviennent plus résilients face aux chocs et soient en mesure d’accéder à une alimentation nutritive de manière durable, tout en améliorant leurs revenus». Pour briser ce cercle vicieux du conflit et de la faim, M. Beasley recommande de travailler ensemble, en abordant chaque défi humanitaire comme une opportunité qui puisse permettre d’aider à développer des économies et d’améliorer la stabilité au Niger et à travers l’ensemble de la région sahélienne.

