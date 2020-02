Après le report du premier face-à-face entre Papa Sow et Siteu, Pape Abdou Fall (Paf) a finalement régularisé son affiche hier dans les locaux du Cng de lutte pour se mettre en règle afin de pouvoir organiser un face-à-face entre les deux protagonistes devant s’affronter le 5 avril. Un duel des mots prévu ce vendredi au stadium Marius Ndiaye à travers un méga-show.

Le promoteur n’a pas voulu enfreindre le dispositif réglementaire du Cng interdisant la tenue des face-à-face avant l’officialisation des combats. Il s’est donc plié à cette exigence à 24 heures du premier «face2face» entre Siteu et Papa Sow.

Il fallait libérer tout le monde

«La presse a informé ces temps-ci que le combat n’est pas encore officiel. Et c‘est pour le rendre officiel qui me vaut ma présence au Cng pour le régulariser. Je pouvais attendre 21 jours avant le combat pour l’officialiser et adresser une lettre au Cng pour me faire accorder une dérogation afin de tenir mon face-à- face. Mais c‘est pour libérer tout le monde que j’ai décidé de rendre formel ce combat. Le Cng ayant exigé qu’on se régularise avant de tenir un face-à-face ; et en tant que président des promoteurs, je dois être le premier à être dans les rangs. Il ne faut pas prêter le flanc», a-t-il dit sur un ton très fair-play.

Revenant sur les circonstances dans lesquelles le combat a été ficelé, «Paf» de dire avoir monté le combat quelques mois avant que l’exclusion de Papa Sow de l’écurie Fass n’intervienne, suivie de la mise en place d’une nouvelle structure à laquelle le «Puma» de Fass s’identifie maintenant, à savoir Diambars Wrestling Académie. Les droits d’organisation lui ayant été rétrocédés par le promoteur Fallou Ndiaye qui était en train de démarcher la même affiche.

Pape Abdou Fall dit n’avoir eu la moindre difficulté pour décrocher cette affiche tant attendue. «Jamais un combat n’a été aussi facile à décrocher que celui entre Papa Sow et Siteu. Je n’ai eu besoin que de 2 heures pour y parvenir. Mais il faut dire que ce n’était un combat qui était dans nos plans. Pour dire vrai, j‘avais opté d’organiser le combat Tapha Tine-Ama Baldé. C’est au moment de déposer les avances sur cachets que le camp de Ama Baldé s’est désisté», rappelle le président des promoteurs.

Organisant ce combat avec ses partenaires, «Paf» dit avoir pris toutes les mesures pour sécuriser son «business» afin de se mettre hors de portée de ceux qui seraient tentés de l’exploiter «abusivement».

ambodji@lequotidien.sn