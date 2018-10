Le combat revanche annoncé entre Serigne Dia «Bombardier» et le sénégalo-suisse, Rocky Balboa, ne devrait finalement pas avoir lieu. A en croire le manager de l’ancien «Roi des arènes», Pape Dia, «rien n’a été ficelé». Et cela, malgré des pourparlers entrepris depuis quelque temps avec les deux parties par un promoteur de combat Mma. «On ne peut pas dire que c’est un combat annulé. Parce que rien n’a été signé avec le promoteur pour officialiser cette affiche. Nous étions sur les bonnes dispositions de livrer ce combat. Mais c’est au niveau de l’autre partie que les choses se sont gâtées. Nous avions déjà donné notre accord de principe», souligne, au bout du fil, le manager de Bombardier. Battu en Mma par Bombardier, pour son entrée en matière dans la discipline, Rocky Balboa tenait à prendre sa revanche sur son vis-à-vis. Un remake avait même été annoncé à Dakar afin d’offrir l’opportunité à Rocky Balboa de sa racheter de sa mauvaise prestation devant de son public, en suisse. Humilié sous les yeux de ses supporters, Balboa devra attendre encore pour tenir sa revanche.

En effet, le manager de Bombardier informe être en pleine négociation avec un promoteur sénégalais pour un éventuel combat Mma à Dakar. Si un accord arrive à être trouvé, l’ancien «Roi des Arènes» aura l’occasion de se frotter à un adversaire avant la fin de la saison. Et ce dernier de préciser qu’«il est français et champion du monde de la discipline». L’affiche pourrait se tenir le 15 décembre prochain afin d’offrir du beau spectacle aux Sénégalais férus de Mma.

