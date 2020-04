C’était pourtant très prévisible et même annoncé à grande pompe même si l’on émettait des doutes sur sa démission. Yakhya Diop, membre du Cng de lutte est un des acteurs qui contestait la gestion d’Alioune Sarr et de son équipe. Et d’ailleurs, il s’absentait aux réunions hebdomadaires du Cng. Dans son entretien avec Malick Thiandoum, il avait laissé entendre qu’il est temps que le Cng rend les tabliers pour mettre en place une autre équipe jeune capable de sauver la lutte. Des propos qui avaient fait couler beaucoup d’encre et de salive. Et beaucoup se posaient la question de savoir si Yékini est toujours membre de cette instance. Pour éclairer la lanterne des amateurs de lutte, l’ancien Roi a accordé un entretien à Bécaye Mbaye pour dire ses vérités. En révélant : «Moi Yékini, j’ai démissionné depuis longtemps, très longtemps même, je n’assiste plus aux réunions. On a pris une mauvaise direction, le Cng ne peut plus aller et je crois dur comme fer que le Cng ne peut plus continuer et a montré ses limites, même s’ils ont fait beaucoup de bonnes choses pour la lutte. Moi-même, je devais partir parce qu’il y a des gens capables de gérer la lutte et ils sont aussi nombreux. Nous devons tous démissionner. Je ne veux pas aussi devenir le nouveau dirigeant». Des propos suffisants pour dire que Yékini ne fait plus partie du Cng.