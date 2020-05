Il y a quelques jours, le chef de l’Etat avait ordonné la réouverture des lieux de culte. Mais Macky Sall qui prenait part à l’accoutumée à la prière de l’Aid el fitr à la Grande mosquée de Dakar, a prié dans sa résidence, sise à Mermoz. C’est de là-bas qu’’il s’est adressé aux Sénégalais dans ce contexte de Coronavirus. «La Korité marque la fin du ramadan. Cette année, la fête a revêtu un cachet particulier à cause du Coronavirus. C’est pourquoi nous ne pouvons pas la fêter comme d’habitude. Prions pour venir à bout de cette pandémie, après avoir adopté les mesures barrières. Tout le monde a joué sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Du personnel soignant à l’Etat en passant par les autorités religieuses sans oublier la Société civile, les politiques, les maires ainsi que les présidents de conseil départemental, les jeunes et les femmes, tout le monde a fait sienne la lutte contre la maladie», a dit le président de la République.

Dimanche, il a aussi établi le bilan de la pandémie au Sénégal. Il dit : «Depuis le 2 mars, nous avons suivi plus de 20 mille personnes. Sur ce chiffre, plus de 13 mille personnes sont rentrées chez elles, des cas contacts. 3047 ont été testés positifs depuis le début. 1447 ont été guéris. 36 personnes sont décédées. Certes la lutte continue mais nous devons vivre avec le virus. Continuons à appliquer les mesures barrières.»