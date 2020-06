Macky Sall a annoncé la levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu. Ainsi, comme l’avait annoncé LeQuotidien, le Chef de l’Etat vient d’officialiser cette mesure.

Macky Sall a annoncé la fin de l’état d’urgence. Dans une adresse à la nation réalisée en visio conférence depuis chez lui à Mermoz.

Dans un discours qui a duré 24 minites, Macky Sall a expliqué que cette décision va entrer en vigueur le 30 juin 2020 à 23 heures. Dans cette même ordre d’idées, Macky Sall a annoncé que les frontières aériennes vont être ouvertes le 15 juillet 2020. Ce qui ne sera pas le cas pour les frontières maritimes et terrestres. Elles resterons fermées jusqu’à nouvel ordre. Les espaces de loisirs ne seront pas ouverts au public. Les horaires de bureaux vont revenir à la normale.

Le Président de la République a annoncé un programme de relance de l’économie. Selon Macky Sall, le gouvernement est en train d’y travailler.

Macky Sall a pris le soin de bien explique aux Sénégalais que le virus n’est pas prêt de quitter le pays par conséquent, il va falloir vivre avec. A cet effet, Macky Sall a expliqué qu’il est plus que jamais nécessaire d’appliquer les mesures barrières dans toutes leur rigueur.

Macky Sall a fait le bilan de la lutte. Il a félicité le personnel de santé. D’ailleurs 500 médecins et 1000 agents de santé vont être recrutés. La priorité sera donnée aux district sanitaire à l’intérieur du pays. Du taux de létalité en passant par celui de la guérison et de la contamination ont été comparé avec ceux trouvés en Afrique et dans le monde. MAcky Sall a rappelé que les foyers du virus sont Dakar, Diourbel et Thiès. Qui concentre 92% des cas positifs enregistrés dans le pays.