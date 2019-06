Le chef de l’Etat a rempli les sièges vides au niveau des directions nationales. Cheikh Ba, haut fonctionnaire-politicien, remplace le frangin du chef de l’Etat qui a démissionné après une longue campagne de «calomnie» sur les contrats pétroliers et gaziers. Cdc-dé donc pour l’ex-patron des Impôts et domaines qui continue son ascension dans l’appareil étatique. A l’Artp, dont la direction est vacante depuis plus de 4 mois, le Président Sall a décidé d’y connecter M. Abdoul Ly. Et les autres peuvent rester en sursis parce que le Conseil des ministres est reporté jusqu’à la semaine prochaine.