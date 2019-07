Une “participation remarquable et honorable à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte” telle a été la lecture du Président de la république de la prestation des lions. En Conseil des ministres, Macky Sall a “invité les acteurs du football à faire l’évaluation exhaustive de la participation du Sénégal à cette compétition africaine majeure”.

Visiblement satisfait de la performance des Lions, Macky Sall a “demandé au Ministre des sports d’engager la mise en œuvre consensuelle d’un Plan stratégique de Développement du Football à l’échelle nationale dans le cadre du repositionnement de la discipline dans notre politique sportive”.

Par ailleurs, faisant état de la réception depuis le 16 juillet 2019 des 5 tomes de l’Histoire générale du Sénégal, le Président a donné l’instruction aux services compétents de “rendre accessibles et de vulgariser les publications disponibles auprès des enseignants, chercheurs, étudiants et élèves tout en veillant à l’adaptation des programmes scolaires et universitaires aux réalités historiques et culturelles de notre pays”.

Abordant un autre sujet, Macky Sall a rappelé son intention de faire du Sénégal, un pays avec zéro déchet !