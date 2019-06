Macky Sall a commenté l’enquête de la BBC, accusant son jeune frère, Aliou Sall, de toucher des pots de vin pour avoir facilité l’octroi de contrat d’exploration à la société Petrotim. « Au-delà de cet aspect privé sur lequel je ne peux pas intervenir, je tiens à ce que la vérité soit rétablie et le gouvernement le fera sans tarder, dès aujourd’hui », a-t-il promis, assurant que sur sa gouvernance«jamais un pays n’a pris autant de dispositions anticipations pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années. ».

Macky Sall estime également que des Sénégalais sont utilisés pour des combats portant sur les enjeux de l’exploitation du pétrole et du gaz.

« Je suis conscient que le Sénégal étant désormais un pays pétrolier et gazier, ne manquera pas de susciter des convoitises et de provocations utilisant même des citoyens… », évoque le chef de l’Etat, avant de rappeler la batterie de mesures qu’il a prises pour une bonne gestion future desdites ressources, notamment le COS Petrogaz et l’Institut national du Pétrole.

faisant la traduction de son discours en Wolof, Macky Sall s’est largement expliqué. “Il faut dissocier l’Etat et le citoyen. Qui peut se défendre à chaque fois qu’il est accusé. Personne ne peut salir le travail abattu par le gouvernement. On parle du pétrole qui n’est pas encore exploité. En amont, on s’est préparé à encadrer la distribution. Dire que le Sénégal a perdu des milliards dans une transaction entre des entreprises privées n’est pas vrai. Des sociétés privées ne peuvent pas engager l’Etat sur ses ressources. C’est un fait courant dans le secteur du pétrole que des entreprises privées fassent des transactions. Il n’y a pas que Bp et l’entreprise citée qui ont signé ce genre de contrat. Entre temps, il y a plus de 5 au Sénégal. Les parts du Sénégal sont claires et paraphés dans un contrat. Ce qui est aussi faux c’est le montant avancé. La société citée ne touchera pas ce montant. Ceux sont des propos pour créer la division. Je tiens à rassurer la population : Je ne suis pas ce genre de dirigeant qui va se coucher sur des exigences d’autres forces. On réglera ce problème. On sait que le pétrole attire la convoitise et on s’en est préparé. Le gouvernement va apporter des éclaircissements. S’ils ont des preuves ils n’ont qu’à les publier” a dit Macky Sall.