Il était particulièrement attendu sur la nouvelle monnaie. Macky Sall a effleuré le sujet. Lui qui a jugé que le Cfa est « une bonne monnaie qui ne nécessite pas un changement », a précisé que « d’ici l’entrée en vigueur effective de l’Eco, rien ne changera quant à la parité fixe de notre monnaie ». Macky Sall » salue le processus de création d’une monnaie unique ouest-africaine, l’Eco, à partir de 2020″ lors de son discours à la nation de ce 31 décembre 2019

le président de la République ne veut pas rater « Le rendez-vous avec l’avenir« . Cela passe par « préparer l’avenir » selon Macky Sall. Qui précise que « la réduction constante du déficit budgétaire, de 6,7% en 2011, à 3,7% en 2019, et un taux de croissance encore supérieur à 6% cette année« . Ainsi martéle-t-il faut « aller de l’avant et plus vite (…) pour mieux répondre au commandement de l’histoire« . Le Fast tract va s’accélérer car « rien ne peut attendre. Tout est urgent et prioritaire« .

Macky Sall s’est expliqué sur la hausse des prix de l’électricité. « la subvention au secteur a été réduite ; d’où un ajustement des tarifs pour certaines catégories d’abonnés« . Avant d’annoncer que « l’année 2020 verra l’ouverture de 13 Centres de formation professionnelle, et le lancement des travaux pour 15 autres, au titre du Programme de 45 Centres départementaux de formation professionnelle ».