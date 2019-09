Reportée à plusieurs reprises, l’Assemblée générale a enfin eu lieu. La Fmf (Fédération malgache de football) a procédé au renouvellement de son Comité exécutif le 24 août dernier à Antananarivo. C’est Raoul Romain Arizaka Rabekoto qui a été élu. Arizaka Rabekoto s’est imposé au second tour en récoltant 15 voix contre 7 face à son adversaire, Hery Rasoama­ro­maka. Lors du premier tour, il avait obtenu 9 voix, Hery Rasoa­maromaka 7 voix, Neypatraiky Rakotomamonjy 6 voix. Quant à l’ancien arbitre international, Mohamad Abdillah, et l’ancien président de la Fmf, Doda Andriamiasasoa, ils n’ont obtenu aucune voix. C’est enfin le bout du tunnel pour le football malgache empêtré dans une crise interne. Ce qui avait conduit la Fifa à dissoudre la Fmf et à mettre en place un Comité de normalisation dirigé par Béatrice Atallah. Pendant ce temps, les Bareas ont réalisé une belle Can 2019 en Egypte avec un quart de finale historique.

