La pandémie du coronavirus poursuit sa tendance baissière. Sur 987 tests réalisés, seuls 16 sont revenus positifs. Il s’agit de 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 11 cas issus de la transmission communautaire, 2 cas importés. D‘ailleurs, c‘est le seul point qui noircit le tableau aujourd’hui. Presque chaque jour on enregistre des cas importés via l‘aéroport international Blaise Diagne.

Par ailleurs, 70 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Mais, précise le directeur de la Prévention, 3 cas graves sont encore pris en charge dans les services de réanimation des différents lieux de traitement du Covid-19. Aucun décès lié à cette maladie n’a été déploré. Et mieux, l’état de santé des autres patients est stable, rassure le Dr Ndiaye, selon qui, depuis l‘apparition de cette maladie, le Sénégal a enregistré 15 190 cas positifs au Covid-19 dont 13 038 guéris, 313 morts et 1808 personnes encore sous traitement.

Le directeur de la Prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye, invite encore les citoyens à persévérer dans le respect des mesures barrières.