On en sait un peu plus sur la maladie « mystérieuse ». Selon le ministre de la Santé et de l’action sociale à Dakar 567 cas ont été dénombrés, une seule personne est actuellement hospitalisée. Il s’en suit la région de Thiès. Qui a 431 cas et 0 zéro hospitalisation. « Au total 1004 dont un seul hospitalisés ont été noté. Aucun cas secondaire n’est recensé. A cet effet, la maladie n’est pas contagieuse. Il y a pas de risque de consommation de poisson. Tous les cas ont évolués sans complications » a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.

Interpellé sur une possible seconde vague de la covid19, le ministre de la Santé affirme que » les recherches dont nous disposons ne prédisent pas une seconde vague. Pour autant, nous avons adopté une stratégie pessimiste ». Sur la tendance baissière des contaminations, Diouf Sarr se veut claire : » La tendance baissière est due à l’efficaité de la stratégie de riposte. Il faut mettre de coté l’immunité collective. Nous sommes 2ème meilleur riposte dans le monde ».