Dans un communiqué datant du 12 avril dernier, la Fédération de football du Burundi (FFB) a annoncé qu’un «réaménagement du calendrier dans le respect de la date» du 30 mai a été «décidé». Une date que la Ffb s’était fixée comme deadline pour terminer toutes les compétitions locales en cours, à savoir la Primus League (le championnat de première division) et la Coupe du président de la République, qualificative pour la Coupe de la Confédération. Cette suspension intervient alors qu’il reste trois journées à jouer en Primus League qui se joue toujours malgré les 5 cas de coronavirus.

Pour l’instant, c’est le Mes­sager de Ngozi qui est en tête devant le Musongati Fc qui s’est qualifié ce week-end pour les demi-finales de la Coupe nationale, tout comme Aigle Noir, Inter Stars et Rukinzo.

Selon le communiqué de la Ffb, le réaménagement du calendrier «tiendra également compte des activités nationales en vue et qui solliciteront certains des stades des compétitions». Cela fait référence au premier tour de l’élection présidentielle, qui se tiendra le 20 mai prochain, au même titre que les élections législatives et municipales.