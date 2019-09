Le Président Mahamadou Issoufou, du Niger, a effectué samedi dernier une «visite d’amitié et de travail» au Mali. Les questions sécuritaires ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme ont été notamment au centre des entretiens entre les chefs de l’Etat du Niger et du Mali.

Au cours d’une conférence conjointe aux côtés de son homologue malien, Mahamadou Issoufou a déclaré que le statut de Kidal, toujours aux mains d’ex-rebelles, est une menace pour le Niger et que des actes terroristes sont parfois commis avec la complicité de certains signataires de l’accord de paix d’Alger.

«Le statut de Kidal est une menace pour la sécurité intérieure du Niger. Et en plus, nous constatons avec beaucoup de regrets qu’il y a des mouvements signataires des accords de paix d’Alger qui ont une position ambiguë et qu’il y a des mouvements signataires des accords de paix d’Alger qui sont de connivence avec les terroristes. Nous ne pouvons plus l’admettre», a déclaré le Président nigérien.

