Alors que la Fédération malienne de football (Femafoot) vient d’avoir un nouveau président mettant ainsi fin à près de deux ans de transition, l’Equipe nationale est également à la recherche d’un sélectionneur confirmé. Pressenti pour occuper le banc des Aigles avec un contrat bien détaillé, Mohamed Magassouba s’est confié sur le sujet auprès de Footmali.

Contacté par Footmali, Mohamed Magassouba confirme la volonté des responsables de la Fédération malienne de football, mais n’affirme aucun accord conclu entre les deux parties. «C’est vrai qu’il y a eu des pourparlers entre le président de la Femafoot et moi, mais rien n’est encore conclu. Aucune décision officielle et définitive n’a été prise», a-t-il expliqué. Relancé sur les rumeurs qui enflent ces derniers temps sur sa reconduction comme sélectionneur confirmé à la tête des Aigles, Magassouba a réagi de façon ironique. «Je ne suis pas au courant de cette reconduction. C’est vous qui me l’apprenez. Comme je suis un couche-tôt, peut-être que la décision ne m’est pas encore arrivée», a-t-il ironisé.

Depuis la fin de la Can 2019 en juillet dernier, l’Equipe nationale «A» du Mali n’a plus de sélectionneur confirmé. Si un contrat de 7 mois (janvier-juillet 2019) avait été signé avec Mohamed Magassouba à la veille de la Can, ce bail a expiré depuis le 31 juillet passé. Dès lors, c’est le directeur technique national, le même Mohamed Magassouba, qui assure l’intérim comme il l’avait fait entre le départ de Alain Giresse en septembre 2017 et son engagement officiel en janvier 2019. C’est ainsi qu’il a managé les Aigles en amical contre l’Arabie Saoudite (1-1) le jeudi 5 septembre à l’occasion de la journée Fifa. Avec l’élection d’un nouveau président à sa tête (le 29 août), la Femafoot s’apprête donc à engager un sélectionneur confirmé dans le but d’en finir avec cette histoire d’intérim. C’est ce qu’a laissé entendre le nouveau patron de la Femafoot, Mamoutou Touré «Bavieux», sur le plateau de la télévision nationale le jeudi passé. A entendre Bavieux parler, le choix N°1 de la Femafoot est Mohamed Magassouba dont il a loué les qualités et performances. Mais sauf que l’instance dirigeante du football national souhaiterait que l’intéressé choisisse entre le poste de sélectionneur et celui du directeur technique national.

