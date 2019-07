Mamadou Lamine Diallo est disposé à faire face aux enquêteurs de la Dic comme l’ont fait Abdoul Mbaye et d’autres personnalités de l’opposition. Mais il rappelle qu’il y a son statut de député qui exigerait des préalables. Et puisque le prédécesseur de Macky Sall a été à la base du décret accordant à Frank Timis les blocs de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond, le leader de Tekki a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à l’audition de Abdoulaye dans le cadre de l’enquête. «Pourquoi pas. Je pense qu’il (Wade) peut dire dans quelles conditions il a signé la convention avec Petro Tim. Qu’est-ce qu’on lui a présenté comme dossier ? Je suis sérieux. Je n’ai pas de problème avec ça et je peux même lui poser la question», a dit le député du groupe Liberté et démocratie dirigé par le Pds. Même si, considère-t-il, le principal responsable c’est le Président Sall qui a validé le décret en cause. Il dénonce d’ailleurs que Aliou Sall et Frank Timis ne soient pas encore convoqués par les enquêteurs.

Avec emedia.sn