Riyad Mahrez n’est pas près d’oublier le 200e match de sa carrière en Premier League ! A cette occasion, l’ailier algérien et son équipe de Manchester City accueillaient son ancien club de Leicester ce dimanche et le match s’est achevé par une cinglante déculottée 2-5 à la maison ! La soirée ne pouvait pourtant pas mieux commencer pour le vainqueur de la Can 2019 qui ouvrait le score dès la 4e minute d’une demi-volée en boulet de canon suite à un corner. Sauf que tout est parti en vrille ensuite et les Foxes ont marqué 5 buts dont 3 par l’intermédiaire de l’inévitable Jamie Vardy, ancien acolyte du Fennec. Malgré son but et sa passe décisive délivrée sur corner pour Nathan Aké à la 84e minute, ce 200e match laissera un goût très amer à Ma­hez…

