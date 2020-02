Marcus Rashford pourra-t-il rejouer avec Manchester United cette saison ? Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur des Red Devils, n’en est pas certain. Il a même émis de sérieux doutes sur sa participation à l’Euro 2020. «Il a passé un scanner et c’est plus grave que ce que nous pensions, a-t-il reconnu ce mercredi en conférence de presse. Il sera encore absent plusieurs mois, sans aucun doute. Et s’il n’est pas suffisamment remis, il ne participera pas à l’Euro.» Rashford est absent des terrains depuis qu’il a subi une fracture au dos, lors des 32es de finale de la Fa Cup face à Wolver­hampton.

Lequipe.fr